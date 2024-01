Em 2018 a ASF-ASAE avançou com uma ação administrativa contra a Caixa Geral de Aposentações, visando reconhecer a um associado, Inspetor da ASAE, o direito à aposentação sem a aplicação do fator de sustentabilidade no cálculo da sua pensão de velhice, conforme decorre do respetivo regime de aposentação.









