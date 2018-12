Nesta legislatura tem ocorrido uma grave regressão de meios na PJ e no MP.

Os discursos eivados de ingenuidade são sempre ternurentos. Esta semana, era quase assombrosa a ingenuidade com que uma rádio lançava, e muito bem, mais um fórum sobre a corrupção. "Estamos a fazer o suficiente para combater a corrupção?", perguntavam no lançamento do tema. Quarenta e cinco anos ...