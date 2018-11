Hoje, é o touro. Amanhã, será o bife com ovo a cavalo.

A tourada é uma questão de "civilização", disse a ministra da Cultura. Frase pedante, mas adequada ao espírito do tempo. Quando discutimos as touradas, não falamos apenas sobre o bem-estar do touro ou o valor de uma tradição. Discutimos o que os eruditos designam por ‘especismo’, ou seja, a ...