Como se sabe, a totalidade dos funcionários da carreira de Investigação e Fiscalização do SEF transitou para a Polícia Judiciária, apesar da maioria estar em afetação transitória noutras entidades.



A ASFIC/PJ, quando questionada, afirmou que, face à transferência de competências, deveriam obviamente transitar as bases de dados do SEF, e realizar-se o reforço do quadro com os elementos possuidores de experiência em investigação criminal.









Ver comentários