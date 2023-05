G7 + Sul Global

A Cimeira do G7 na cidade japonesa de Hiroxima, de 19 a 21 de maio, além dos líderes dos sete “países mais desenvolvidos” (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) e da União Europeia, teve como convidados sete organizações internacionais (ONU, BM, AIE, OMS, FMI, OMC e OCDE) e mais nove países - Austrália, Brasil, Ucrânia, Vietname, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, Comores e Ilhas Cook -, assinalando-se que os quatro últimos exercem atualmente as Presidências rotativas de, respetivamente, G20, Associação das Nações do Sudeste Asiático, União Africana e Fórum das Ilhas do Pacífico.









Ver comentários