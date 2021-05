Ao largo de Portugal decorre um exercício da NATO. São 20 navios: a nossa Armada contribui com a fragata Álvares Cabral (que fez 30 anos e, já aqui foi escrito a 18 de abril, é a única operacional entre 5), um patrulhão e um submarino. No ar, pilotos dos nossos F16, caças de 4ª geração, têm uma interação rara com os americanos F35 de 5ª geração (a operar a partir do novo porta-aviõ...