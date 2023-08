Génio cantante de Tony Bennett

Foi um dos mais importantes e influentes cantores populares do século XX, equilibradamente repartido pelo universo do jazz e da música popular em sentido lato.



Tive o privilégio de o ver cantar ao vivo em Portugal, designadamente numa edição do Cascais Jazz e de ter conversado com ele na plateia do Parque Palmela, junto da baía de Cascais, de que tanto gostava e que foi tema de uma das suas pinturas, pois Anthony Dominick Benedetto, de seu nome de baptismo, era, além de cantor notável, um inspirado pintor ilustrador.









Ver comentários