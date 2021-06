Com a derrota frente aos belgas, a seleção sai do Euro, mas o futebol português não perde o seu destaque internacional. Os últimos 20 minutos de jogo mostraram a bravura dos futebolistas que nos 20 anos mais recentes conquistaram uma proeminência que infelizmente Portugal não regista no bem-estar social, economia, ciências ou artes e letras.A seleção nacional só tem de se orgulhar dos 55 anos corridos desde ...