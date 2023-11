Geny Catamo ganha espaço em Alvalade. O jogador moçambicano, de 22 anos, está em excelente momento de forma e na segunda-feira à noite, no Estádio do Bessa, marcou pela primeira vez neste campeonato. Fê-lo poucos dias depois de se ter estreado a fazer golos com a camisola da equipa principal do Sporting, no encontro da Taça de Portugal com o Olivais e Moscavide.









Ver comentários