Inglaterra, 1966. Portugal perdia por três com a Coreia nos ‘quartos’ do Mundial. Deu a volta num jogo que consagrou Eusébio como lenda. Portugal, 2004. Embalada por um País em êxtase, a equipa das quinas chega à final do Euro. Mas não era ainda o momento. França, 2016. Numa final dramática, sem Ronaldo, Portugal vinga finalmente, ante os franceses, e dos pés de Éder sai o golo mágico que valeu o 1º tí...