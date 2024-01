A crise no grupo Global Media (GMG) gerou momentos de delírio — e não foi caso para menos. O novo dono principal, sediado nas Bahamas, um Fundo que é mesmo fundo, opaco e suspeito, prometeu investir e a primeira coisa que fez foi desinvestir, não pagando salários a centenas de jornalistas e outros trabalhadores, numa dimensão nunca verificada na imprensa nacional desde as primeiras publicações periódicas, as gazetas da Restauração do século XVII.









