Com o Mundo a desconstruir-se, só uma ‘guerrinha’ entre vedetas da TV me pode divertir. E tanto me faz que seja de gente pretensiosa como de gentalha que não tenha onde cair morta e se sinta ‘empoderada’ – como ridiculamente se define.



Desta vez, foram os cães raivosos atiçados por uma ‘cinquentoninha de Portugal’ que se atiraram a Joana Amaral Dias, por ter emitido uma opinião que subscrevo: “Um homem ganhou o concurso de Miss Portugal.









