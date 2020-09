Diz-se que o que nasce torto tarde ou nunca se endireita. Lembrámo-nos do ditado a propósito da festa comunista, cuja organização, uma vez decidida, navegou nas águas paradas criadas pela opaca gestão do partido e a pasmaceira imposta pela igualmente opaca DGS, que tarde emitiu parecer sobre o óbvio; era preciso que houvesse mais regras e muito menos pessoas do que o habitual.