Na primeira fase de entrada no ensino superior, os cursos destinados ao ensino tiveram um aumento de candidatos colocados (1282) que, comparando com o ano passado (1150) são mais 10,4%. Se recuarmos a 2021 (991 entradas), o aumento é de 29,4%. É positivo o crescimento, mas se tivermos em conta, apenas, as aposentações, inferimos que o número de futuros novos professores está muito aquém das necessidades.









