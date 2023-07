Depois da fuga para viver o sonho americano com Meghan Markle, depois das entrevistas de “eu sou a vítima”, das biografias em tom de “não autorizadas” de tão polémicas que são, depois de perder privilégios, das situações desagradáveis no funeral da rainha Isabel e na coroação do pai, depois de tudo o que já aconteceu e ainda está para vir, eis que agora surge a cereja no topo do bolo: segundo o biógrafo real, Harry acredita que a sua super-mulher tem poderes transcendentais e fala com a sogra - a mãe de Harry, Lady Di.









