Por causa dos ataques Houthis do Iémen contra navios mercantes no Mar Vermelho desde 19 de novembro, os custos dos seguros do transporte marítimo nessa rota aumentaram 10 vezes, o volume transportado na primeira semana de 2024 foi 90% inferior à primeira de 2023, empresas como a Tesla e a Ikea anunciaram atrasos na produção por falta de componentes e o preço do petróleo aumentou 20%, evidenciando os riscos de cortes de abastecimento e subida de preços.









