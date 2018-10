As forças militares têm sido alvo de desinvestimento e desinteresse.

Tancos começou como um crime contra o Estado (ao qual roubaram armas) para se transformar num Crime do Estado (no qual, das duas uma: ou há exército e polícia feitos milícia ou há um governo putrefacto de corrupto).



Tancos é ambos, um crime do Estado e contra o Estado, uma anomalia genética ...