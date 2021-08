Imunes para fazer o quê?

Alcançámos a imunidade de grupo. Aleluia! Aleluia! Temos 70% dos portugueses com a vacinação completa. Um objetivo atingido antes do prazo previsto (coisa rara num povo como o português). O mérito deste feito tem nome e rosto: Gouveia e Melo. O militar do século XXI que, seguindo o clássico de Sun Tzu, soube atrair o inimigo para o seu campo de batalha e aí dar-lhe luta. Pré-agendamentos, Casa Aberta, foram a guerrilha que Gouveia e Melo mobilizou para emboscar a Covid. Personalizado o combate, os agradecimentos são devidos; milhares de voluntários, enfermeiros, médicos, bombeiros, SNS 24, e tanta gente que colaborou para este resultado.Mas agora que estamos imunes, o que podemos fazer? Entrar num restaurante livremente? Ir a uma discoteca? Viajar sem problemas de quarentena? Deixar a máscara?