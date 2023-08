Incompetência ou premeditação?

Ao longo dos últimos anos temos vindo a denunciar a suborçamentação da ASAE, com especial ênfase na rubrica dos ‘recursos c/ pessoal’ que tem apresentado défices, ano após ano. No relatório de atividade de 2022 é possível constatar-se que o valor previsto e o valor executado é deficitário em 3,2 ME. Os responsáveis pela elaboração da proposta de orçamento, apesar de a despesa com pessoal ser sempre superior aos 16,5 ME nos últimos anos, propuseram 13,99 ME para esta rubrica… M ediante estes factos, a conclusão óbvia é da existência de uma incompetência óbvia ou eventualmente de uma premeditação na repetição de um problema já assumido.









