Depois do incumprimento dos prazos estabelecidos em duas leis do Orçamento do Estado, para rever o estatuto dos oficiais de justiça, parece que a pressa chegou ao Ministério da Justiça. Às 17H59 de dia 6, foi-nos comunicado que “Sua Excelência a Senhora Ministra da Justiça designou o próximo dia 13 de julho, pelas 11 horas, como data da primeira reunião negocial”, a queimar prazos numa pressa estranha, porque não foram entregues os pareceres de entidades que, legal e obrigatoriamente, têm de ser ouvidas.Os já emitidos “arrasam” o projeto, elencando uma série de inconstitucionalidades. Acresce ainda que existe uma providência cautelar no TAC de Lisboa relativamente ao prazo para a apreciação pública do projeto legislativo de revisão do estatuto. Assim, o prazo encontra-se suspenso desde o dia 28 de junho, data em que foi citado o MJ. O SFJ continuará a levar a cabo a defesa intransigente dos trabalhadores e nessa reunião dirá aquilo que foi decidido após a auscultação dos associados: o projeto apresentado não serve.