IRS para as famílias

Portugal tem um grave problema demográfico: nascem cada vez menos crianças, o que coloca em perigo o futuro da economia, da sustentabilidade da segurança social e até do próprio País. Por outro lado, há uma percentagem elevada de crianças que vivem em condições económicas muito frágeis. António Costa, na entrevista publicada ontem no ‘Expresso’, prometeu medidas para ajudar as famílias com filhos, nomeadamente o aumento do abono de família e mais deduções no IRS.Mas entre as promessas e o efeito real há sempre uma grande distância. As intenções anunciadas pelo primeiro-ministro são boas, mas entre os dois instrumentos anunciados, o Estado devia ser muito mais ambicioso no aumento das deduções por filho e ser ainda mais generoso na dedução fiscal pelo terceiro filho.