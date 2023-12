Quando estudei a imprensa portuguesa no seu principal período de afirmação, entre 1880 e 1905 — ‘Diário de Noticias’ (DN), ‘O Século’, ‘Jornal de Notícias’ (JN), ‘O Primeiro de Janeiro’ e outros — surpreendeu-me a informação popular e, como se diz hoje, de proximidade com os leitores. O caso mais interessante foi o do JN entre Março e Agosto de 1903, quando uma greve geral gigantesca paralisou o Porto.









