A iniciativa da redação aberta que comemorou o 44.º aniversário do Correio da Manhã e o 10.º da CMTV foi um momento de homenagem ao jornalismo, à liberdade e à democracia.









O jornalismo é tão importante para a sociedade democrática como o ar puro que respiramos. Sem o escrutínio feito por jornalistas, não há regimes democráticos saudáveis, nem funcionais.

E num Mundo em que as redes sociais multiplicam informação enganosa e mitos urbanos, nunca a função nobre do jornalismo foi tão importante para separar a água pura das notícias do lixo tóxico.





Mas o jornalismo é uma atividade cara, que custa dinheiro, salários de gente qualificada, investimentos tecnológicos e um grande custo logístico.





Na Internet ainda há um grande caminho a percorrer para que as empresas jornalísticas sejam ressarcidas de forma justa pelo custo dos seus produtos, mas na área tradicional de distribuição dos jornais há um perigo para a coesão nacional que o poder político insiste em ignorar.





A distribuição deste e de outros jornais em grande parte do território nacional, particularmente no Interior mais distante de Lisboa e Porto, acarreta prejuízo. Ora, se não houver nenhuma medida de apoio à distribuição, mais tarde ou mais cedo há o risco de muitos concelhos do Interior do País não terem acesso a um jornal. É urgente tomar medidas para evitar essa ameaça à coesão territorial do País.