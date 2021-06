Acredito que este seja o torneio de Diogo Jota, o avançado de 24 anos que, lançado da esquerda, vai soltar o caos nos rivais da Seleção. O que já fez no Liverpool tira-lhe o fator surpresa, mas com Ronaldo a monopolizar a atenção, Jota terá o espaço para desequilibrar ou, como tão bem faz, acorrer a cruzamentos surpreendendo para marcar.O miúdo de Massarelos, que Paulo Fonseca estreou nos seniores, no Paç...