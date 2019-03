As famílias com crédito à habitação continuarão com prestações suaves.

Na economia, os tempos contradizem os sinais de primavera. Aproxima-se um inverno com forte arrefecimento da atividade económica na Europa. Isto significa que Portugal também será afetado com a travagem do PIB. Mas para as famílias que conseguirem manter o rendimento nem tudo são más notícias. O lado bom deste ...