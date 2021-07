Parece ironia, mas 48 horas antes de o Parlamento votar uma lei concebida apenas com um objetivo , tirar poder e protagonismo a Carlos Alexandre no Ticão, já que ninguém conseguia afastar o magistrado deste tribunal fundamental do combate ao crime de colarinho branco, o juiz participa numa ação histórica da Justiça ao deter um presidente em exercício de um grande clube.









Até parecia que a liderança dos grandes clubes outorgava o benefício de coutada dos dirigentes. Só uma vez esse tabu ia sendo quebrado, quando, no âmbito da operação Apito Dourado, Pinto da Costa escapou para a Galiza, evitando assim a detenção. A Justiça só conseguiu prender Vale e Azevedo, apesar de todos os indícios anteriores, depois de os sócios o terem afastado da direção do Benfica. O mesmo aconteceu no Sporting com Jorge Gonçalves.

Vieira tem direito à presunção de inocência, mas desde os negócios do futebol aos calotes milionários ao Novo Banco tem tantas pontas soltas que arrisca passar nos próximos anos num calvário judicial.





O MP e Carlos Alexandre mostraram que há uma Justiça sem coutadas, igual para todos. Esse legado não pode ser esquecido.