Foi, como secretário de Estado norte-americano, responsável por dezenas de milhares de mortes no Camboja e no Laos, apoiou o golpe fascista de Pinochet contra a Unidade Popular de Allende, também concordou com a invasão de Timor pela Indonésia e chegou a prever que o Portugal de Abril viria a tornar-se uma ditadura comunista.









Ver comentários