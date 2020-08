Tivemos uma semana fértil em ocorrências nas quais as armas de fogo falaram mais alto. No caso de Lalim, perto de Lamego, em contexto de violência doméstica, um macho latino surpreende a ex-mulher a caminho da fábrica onde trabalhava e despeja nela o carregador da arma de 8 munições ou, numa discussão no interior de um café, na Póvoa do Varzim resolvida com 3 tiros disparados à queima-roupa.