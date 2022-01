Causou alguma estupefação o revirar de olhos, a inclinação da cabeça em modo de frustração, a gravidade do presidente da Liga no preciso momento em que Jan Vertonghen falhou a cobrança da quarta grande penalidade do desempate da primeira meia-final da Taça da Liga. Coube a Vertonghen, um profissional experimentadíssimo, apontar o penálti que garantiria ao Benfica a presença na final da Taça da Liga deixando pelo caminho um Boavista que, nos 90 minutos, foi francamente superior ao seu adversário.