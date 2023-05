Sempre fui a favor de medidas que limitem consumos que nos prejudicam individual e colectivamente e deixam as portas abertas para afectar terceiros ou passivos. As medidas que tornam quase inacessível o acesso ao tabaco são reveladoras de uma forma extrema de autoritarismo sanitário. A passagem de 50 mil postos de venda para quatro mil vai criar condições para que o contrabando satisfaça as necessidades mais comuns e chocantes.









