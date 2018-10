Caldeira Cabral ficará sempre com a imagem do homem certo no tempo errado.

A probabilidade de um qualquer texto sobre a remodelação do Governo não incluir uma alusão à passagem do furacão Leslie pelo território nacional era quase tão baixa como a do Orçamento do Estado para 2019 não ser "amigo dos cidadãos".



Há, pois, que contribuir para ...