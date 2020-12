O que já sabemos do plano de vacinação contra a Covid-19 não nos pode deixar descansados, mesmo que o coordenador da ‘task force’ criada para esta operação garanta que vai tudo correr bem. Ao contrário de outros países, Portugal não planeia montar infraestruturas dedicadas para a complexa e urgente operação, pelo que a vacinação será dada na rede de centros de saúde. Não é preciso ser especialista em saúde pública para concluir que parte dos centros não tem infraestruturas capazes para a prestação deste serviço em massa.E muitos não terão sequer recursos humanos. A dez dias do arranque da vacinação já deveriam ser conhecidos os centros de saúde fora do plano e quais as alternativas que garantam rapidez, eficácia e, sobretudo, segurança. No final de um ano de medo, os cidadãos exigem transparência, respostas claras e não intenções piadéticas de responsáveis que ainda não esclareceram cabalmente o porquê de doentes oncológicos e funcionários hospitalares subcontratados estarem foram das vacinações prioritárias.