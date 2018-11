Carlos V dizia que falava espanhol com Deus, italiano com as mulheres, francês com os homens e alemão com o seu cavalo.

Segundo a lenda – mais precisamente a lenda contada naqueles sites de citações com que se abrilhantam os Power Point – Carlos V dizia que falava espanhol com Deus, italiano com as mulheres, francês com os homens e alemão com o seu cavalo. (Infelizmente, não se especifica em que idioma Carlos V fornecia esta informação.)É ...