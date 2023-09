Incêndios, incendiários e tribunais merecem toda a atenção. As razões são óbvias. Todos os anos durante a época de fogos se repete a ladainha do que é preciso fazer, da necessidade de investir mais na prevenção do que no combate, na (re)organização dos corpos de bombeiros e no reforço da Proteção Civil, nos tribunais e nas medidas a aplicar aos incendiários.









