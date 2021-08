Luto pelo Afeganistão

Até o estúpido sabe que se rodopiar 360 graus regressa ao mesmo lugar. Um mês depois do 11 de Setembro, os EUA lançaram uma ofensiva no Afeganistão, mas o pretexto de Osama Bin Laden só seria alcançado, após uma década, num buraco no Paquistão. Em 2014, Obama resolveu mudar o objetivo para o treino das forças afegãs e a transferência de responsabilidades de segurança. Em fevereiro de 2020, Trump acertou com os talibãs a retirada das tropas e, em abril passado, Biden anunciou à opinião pública há muito farta de uma guerra cara que tinha deixado de sentir como sua, que o contingente americano começaria a retirar em maio até à data da efeméride, duas décadas depois dos ataques às Torres Gémeas.Ainda nesse maio, a sombra negra do fanatismo sobre a educação, a cultura e a autodeterminação do povo começou a disseminar-se pelo país, em direção a Cabul, e os apelos de Ashraf Ghani aos seus próprios militares, para que defendessem a capital, soaram como os da galinha que rodopia sobre si já decapitada, e que sabe e sabe que todos sabem e não querem saber, que vai inevitavelmente morrer. Vinte anos depois, 360 graus.