A equipa da jornada foi o Arouca. Não só porque empatou no Dragão, no tal jogo dos 122 minutos. Defendeu muito bem no seu 5-4-1, atacou quando teve espaço, com o trio espanhol (Jason, Mújica e Cristo) a explorar as deficiências defensivas do FC Porto. No futebol foi brilhante e permitiu muito pouco ao adversário, sempre curto com equipas puxadas atrás.









