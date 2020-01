Mais saúde todos os dias

Como sempre, oprocura responder às necessidades e aspirações dos leitores. Ao crescente interesse pelos temas de saúde, respondemos agora com o lançamento de uma página na qual, diariamente, apresentaremos em detalhe uma doença, os seus sintomas e os mais eficazes tratamentos.Com a aposta diária nesta nova temática, terminamos a nossa campanha em prol do aumento da taxa de natalidade nas regiões mais desertificadas. Com a adoção de políticas ativas de incentivo à vida no Interior, damos por cumprida essa missão.A par da saúde, reforçamos os nossos espaços dedicados ao ambiente, com o ano zero da iniciativaabraça novas causas sempre com um único objetivo - servir sempre melhor a nossa imensa e exigente comunidade de leitores. Obrigado!