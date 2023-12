Bastou um congresso mais aprumado e alguma união atrás de Luís Montenegro para se multiplicarem as análises fazendo-o já o próximo primeiro-ministro de Portugal. Mas, como diria Averell Dalton: ‘calma, Joe’. Claro que faz parte da descrição do emprego de presidente do PSD ser potencial primeiro-ministro, para mais após um longo período de governação do PS com tanta coisa negativa e que acabou afundado em suspeitas criminais.









Ver comentários