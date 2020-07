Para os leigos, deixo uma informação elementar sobre o processo-crime. Inicia-se com a aquisição da notícia do crime e desenvolve-se em quatro fases: inquérito, instrução (só se requerida), julgamento e (eventuais) recursos. O inquérito e a instrução são fases preliminares, concebidas na pia convicção de que constituem uma via rápida para o julgamento ou arquivamento.