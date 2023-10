O ataque sem precedentes do Hamas contra Israel inicia uma nova fase no conflito israelo-palestiniano, perturba os realinhamentos geopolíticos no Médio Oriente e arrisca uma escalada em múltiplas frentes. A ação de tipo terrorista do Hamas é um sucesso operacional, mas a prazo pode levar ao fim do domínio que exerce na Faixa de Gaza desde 2007 e à diminuição de apoios entre palestinianos e externos.









