Braga recebeu ontem no Parlamento Europeu, em Bruxelas, a bandeira alusiva ao facto de ter sido a melhor de entre as duas dezenas de Cidades Europeias do Desporto de 2018 (CED 2018), recuperando para Portugal o título que Guimarães já conquistara em 2013.Estas iniciativas surgem sob a alçada do ACES Europe, uma entidade sem fins lucrativos ...