Momento de respostas

O Orçamento, ao contrário do que se previa, sacrifica a própria missão da PJ.

Chegou o momento do Governo dar uma resposta às promessas de modernizar e adaptar a carreira dos funcionários da PJ.



Ao contrário do que vem sendo referido parece que a PJ foi outra vez alvo de uma redução no seu orçamento por parte de Mário Centeno.



Esta redução de verbas ...