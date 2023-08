A morte do líder do Wagner, Prigozhin, bem como do seu fundador, Dmitry Utkin, e de mais cinco comandantes acelera a decomposição do grupo de mercenários iniciada desde a rebelião Prigozhin-Wagner.



Dois dias depois dessas mortes num “acidente” de avião, Putin assinou um decreto, com efeitos imediatos, a exigir que os mercenários jurem fidelidade à Rússia.









