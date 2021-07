Mostrar sem filtros

Jessica Athayde é muitas vezes acusada de mostrar ‘demasiado’ a vida real nas redes sociais, principalmente no que toca à maternidade. Há quem a aconselhe a resguardar-se e poupar os detalhes mais negros, mas a atriz foi pioneira entre as ‘celebridades’ nacionais a abrir este caminho da realidade nua e crua, sem filtros, nas palavras e nas imagens. E tem-se saído bem.Só no Instagram, em que este fim de semana relatou uma tentativa falhada de viagem com Oliver, tem 1 milhão de seguidores. É que se não fossem pessoas como a Jessica Athayde a abrir as persianas de uma janela de onde também se vê nublado, íamos ver sempre dias de céu azul, com sol a brilhar. E famílias perfeitas a brincar, com roupas imaculadas, em cenários idílicos...