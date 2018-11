Abílio Saldanha é exemplar do cidadão conservador do século passado

A harmonia entre as gerações é uma bênção, mas nunca ela foi tão frágil como actualmente, disse-me o Saldanha numa conversa entre avôs, tocando no assunto como por coincidência, mas na realidade menos curioso de ouvir a minha opinião do que partilhar as suas preocupações. Dá-se ...