Na segunda divisão

O maior fracasso de Portugal desde a adesão à então Comunidade Europeia, em 1986, foi o de não ter convergido a um nível aceitável com a média do PIB dos mais ricos. O Pais está diferente, a rede de auto-estradas é ótima, mas na dinâmica de criação de riqueza, continuamos longe do pelotão da frente. Se a lista de riqueza de países da Europa, medida em PIB per capita, fosse um campeonato de futebol, Portugal não sairia da segunda divisão, longe da esperança de subir para a primeira divisão.E já houve casos de países que entraram na UE com um nível inferior e hoje estão nos patamares mais elevados. Cipriotas, checos, eslovenos e lituanos já têm um nível de poder de compra médio superior ao dos portugueses, assim como os habitantes da Estónia e da Polónia. Mas outros países da antiga cortina de ferro podem ultrapassar Portugal. Hungria, Roménia, Croácia e Letónia estão na mesma liga, mas têm tido uma evolução surpreendente.A produtividade e a criação de riqueza tem de ser uma prioridade nacional. E isso é mais do que economia. Envolve setores fundamentais como a Educação, que prepara o capital humano,a Justilça, que precisa de ser mais célere e eficaz. Mas sem cultura de exigência e responsabilidade nunca sairemos deste triste fado.