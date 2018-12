A passagem para as 35 horas reduziu de imediato a capacidade de resposta do SNS.

O Serviço Nacional de Saúde tem sofrido o garrote implacável de Mário Centeno com a cobertura total do Primeiro-Ministro. A passagem para as 35 horas reduziu de imediato a capacidade de resposta do SNS, que depois não foi capaz de contratar mais profissionais em número suficiente (os que foram contratados, em muitos ...