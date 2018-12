A festa da família cedeu à festa do comércio.

A essência do Natal morreu no dia em que o Menino Jesus foi afastado pelo velhinho das barbas brancas, com o seu saquinho de prendas às costas e todo o folclore de luzinhas a piscar montado à sua volta. A corrida às compras que marca a quadra festiva dos novos tempos ganhou raízes, cresceu e fortaleceu, sendo hoje uma realidade ...