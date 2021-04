O submarino ‘Arpão’ estava em missão quando, em novembro de 2017, recebeu a mensagem de que o argentino ‘San Juan’ desaparecera com 44 a bordo. O imediato informou logo os seus 36 - os submarinistas veneram-se e respeitam-se. Admiro a coragem dos pilotos de caças e da infantaria que salta de aviões à noite. Mas no serviço silencioso, no fundo do mar, há militares de uma estirpe diferente. Os submarinistas metem lastro ...