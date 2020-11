Direção do Correio da Manhã desmente, de forma indignada e categórica, a imputação de acordo para pagamento de declarações exclusivas do denunciante no caso Cashball! Nunca pagámos nem pagaremos a alguém para prestar declarações!A Direção do CM nunca aceitou essas práticas. Condena-as, aliás, por poderem manipular a verdade dos factos. Desconhecemos ainda em que indícios a PJ assenta essa grave presunção de acordo para declarações em ‘on’, mas estamos seguros de que são fundados em sinais falsos, que mais não poderão provar do que o trabalho agressivo e corajoso dos seus jornalistas, para servir a verdade dos factos aos seus Leitores.A presunção de pagamento de declarações é, em si mesma, uma difamação grave sobre o CM, que não iremos deixar impune.